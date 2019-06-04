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Германия усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством

Германия усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством

Депутаты Бундестага Германии приняли законопроект об усилении мер по противодействию нелегальному трудоустройству.

Внесенный министром финансов Олафом Шольцом законопроект поддержали во время голосования в четверг, 6 июня, консерваторы из ХДС/ХСС, социал-демократы, а также правые популисты из “Альтернативы для Германии”.

Принятый нормативный акт предусматривает увеличение финансирования специального отдела таможенной службы Германии – финансового контроля и противодействия нелегальному трудоустройству, отвечающий за борьбу с нелегальным практиками на рынке труда.

Предполагается, в частности, расширение штата сотрудников отдела к 2026 году с нынешних 7,6 тысячи до 10 тысяч и увеличение полномочий самого отдела.

Одно из важных нововведений – законопроект обязывает работодателей предоставлять работникам достойные условия проживания. Отныне этот пункт будет входить в так называемый минимума для трудоустройства, которого должен придерживаться работодатель.

Если сейчас служба имеет право проверить уплату налогов и отчислений в социальные фонды работодателем, а также проверку условий труда работников, то теперь чиновники будут осматривать еще и условия проживания рабочих.

По материалам Deutsche Welle
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