Нацбанк подвел итоги пилотного проекта цифровой гривны

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Национальный банк Украины обнародовал результаты пилотного проекта выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны (e-hryvnia).
“Цифровая валюта рассматривается как новая, эволюционная форма денег центрального банка”, – говорится в сообщении НБУ. Возможность выпуска собственных цифровых валют и варианты их использования исследуют многие центральные банки мира (Швеции, Канады, Китая, Сингапура, Англии, Норвегии и т.д.).
Первые выводы по выпуску собственной цифровой валюты:
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