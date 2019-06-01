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Нацбанк подвел итоги пилотного проекта цифровой гривны

Нацбанк подвел итоги пилотного проекта цифровой гривны

Национальный банк Украины обнародовал результаты пилотного проекта выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны (e-hryvnia).

“Цифровая валюта рассматривается как новая, эволюционная форма денег центрального банка”, – говорится в сообщении НБУ. Возможность выпуска собственных цифровых валют и варианты их использования исследуют многие центральные банки мира (Швеции, Канады, Китая, Сингапура, Англии, Норвегии и т.д.).

Первые выводы по выпуску собственной цифровой валюты:

  • е-гривна может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривне является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчетов;
  • поскольку пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объемы осуществленных транзакций, он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень вовлеченности населения Украины в такой инструмент. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривны в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе;
  • е-гривна может быть рассмотрена как disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платежного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка;
  • внедрение е-гривны на платежном рынке Украины должно учитывать возможность внедрения других инновационных платежных инструментов, в частности “мгновенных” платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;
  • внедрение е-гривны невозможно без значительных инвестиций и времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию электронной гривны как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей;
  • внедрение е-гривны возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной;
  • технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривны. Однако основные преимущества этой технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривны.
По материалам Финансовый клуб
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