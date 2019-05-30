У Зеленского назвали число подготовленных президентом законов

За 10 дней президент Владимир Зеленский подготовил около 10 законодательных инициатив.

Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук во время брифинга.

По его словам, почти каждый день Зеленский предлагает новые законопроекты для принятия народными депутатами.

“Начиная с 20 мая, фактически за 10 дней деятельности новоизбранного президента подготовлено почти 10 законодательных инициатив. Шесть из них внесены в Верховную раду. Кроме того, внесены три проекта ВР об увольнении. Кроме этого, президент настаивает на просьбе рассмотреть вопрос о неприкосновенности народных депутатов. То есть, каждый день из нашего аппарата поступают законодательные инициативы”, – заявил Стефанчук.

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Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов принять несколько законов. Глава государства заявил, что у депутатов есть на это два месяца.

В частности, речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, об ответственности за незаконное обогащение и принятии избирательного кодекса с открытыми списками.