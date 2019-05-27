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У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июля

У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июля

Представитель Президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус считает, что рост цен на электроэнергию после 1 июля 2019 может быть непредсказуемым, если новые правила энергорынка не ​​будут доработаны.

Об этом он сообщил в интервью программе Факты ICTV.

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“Не было проведено никакой подготовительной работы, чтобы демонополизировать рынок, чтобы возникла конкуренция. Когда у двух групп компаний есть 90% выработки электроэнергии, то однозначно, что они могут договориться между собой и установить любую цену. Последствия могут быть очень серьезными, и на сегодняшний день они не являются полностью прогнозируемыми. Вот почему не стоит играть в такие опасные игры”, – отметил Герус.

По его словам, лучше отсрочить введение новых правил энергорынка, протестировать их и доработать.

По материалам Газета по-Украински
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