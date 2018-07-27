Маск: Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее

Илон Маск выдал очередную порцию новостей о грядущем электрическом пикапе Tesla Pickup на записи подкаста Ride the Lighting в прошедшие выходные. В частности, он заявил, что новинка будет лучше, чем самый популярный пикап Америки Ford F-150, а его стоимость стартует с отметки менее $50,000.
«Мы не хотим, чтобы он был слишком дорогим. Я думаю, что ценник должно начинаться с отметки менее $50 тыс., к примеру — $49 тыс. за стартовую версию. В идеале еще меньше. Он просто не может быть недоступным покупателю. Естественно, будут и версии пикапа заметно дороже, но самые экономные покупатели смогут получить действительно отличный грузовик за 49 тыс. или даже меньше», — отметил Илон Маск.
Руководитель компании Tesla также рассказал больше подробностей о дизайне пикапа, который он раньше называл выполненным в стиле киберпанк-фильмов Blade Runner.
«Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе — но совсем не так, как «нормальные» пикапы. Он будет выглядеть в стиле научной фантастики. Это значит, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него».
По его словам, разница во внешности между типичными пикапами и Tesla Pickup будет сравнима с разницей между лошадью с каретой и автомобилем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили: причиныВчера, 10:10 - 4919 7
За последние 30 лет поляки стали богаче в несколько разВчера, 13:07 - 2577 5
В США заключили крупнейшую в истории сделку с частной недвижимостьюВчера, 03:35 - 4731 3
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозокВчера, 20:22 - 328 2
Татьяна Соловьева: налоговый ликбез по роялти27.07.2018, 10:30 - 4797 1
Назвали самые востребованные профессии в миреВчера, 17:14 - 9917
Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили: причиныВчера, 10:10 - 4919 7
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуВчера, 11:17 - 2863
За последние 30 лет поляки стали богаче в несколько разВчера, 13:07 - 2577 5
Redmi планирует "захватить" мировой рынокВчера, 06:10 - 2554
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 974
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 932
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5451 9
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1553
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4929 9