Маск: Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее

Илон Маск выдал очередную порцию новостей о грядущем электрическом пикапе Tesla Pickup на записи подкаста Ride the Lighting в прошедшие выходные. В частности, он заявил, что новинка будет лучше, чем самый популярный пикап Америки Ford F-150, а его стоимость стартует с отметки менее $50,000.

«Мы не хотим, чтобы он был слишком дорогим. Я думаю, что ценник должно начинаться с отметки менее $50 тыс., к примеру — $49 тыс. за стартовую версию. В идеале еще меньше. Он просто не может быть недоступным покупателю. Естественно, будут и версии пикапа заметно дороже, но самые экономные покупатели смогут получить действительно отличный грузовик за 49 тыс. или даже меньше», — отметил Илон Маск.

Руководитель компании Tesla также рассказал больше подробностей о дизайне пикапа, который он раньше называл выполненным в стиле киберпанк-фильмов Blade Runner.

«Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе — но совсем не так, как «нормальные» пикапы. Он будет выглядеть в стиле научной фантастики. Это значит, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него».

По его словам, разница во внешности между типичными пикапами и Tesla Pickup будет сравнима с разницей между лошадью с каретой и автомобилем.