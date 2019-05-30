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Для фермеров хотят создать отдельную группу налогообложения

Для фермеров хотят создать отдельную группу налогообложения

Министерство аграрной политики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, передает пресс-служба МинАПК.

“Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами касательно поддержки малых и средних фермерских хозяйств”, – сказал Шеремета.

“Одна из общих наработок – это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе – Платежного агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения госсредств. То есть государственная поддержка станет еще доступнее для малых сельхозпроизводителей”, – отметил он.

Замминистра добавил, что актуальным вопросом является выведение фермерских хозяйств в отдельную группу налогообложения, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в “4-й льготной группе налогообложения”.

Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства.

По материалам Економічна Правда
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