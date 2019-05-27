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Дело о 9,2 миллиарда: суд снова перенес рассмотрение иска Коломойского против НБУ

Дело о 9,2 миллиарда: суд снова перенес рассмотрение иска Коломойского против НБУ

Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам.

Об этом сообщили в Национальном банке.

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Суд мотивировал такое решение тем, что НБУ должен предоставить дополнительные документы по этому делу.

20 мая судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босый принял решение перенести на 31 мая рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк Украины выдал ПриватБанку 9,2 млрд грн, и личных поручительств по ним Игоря Коломойского.

В НБУ сообщили, что суд истребовал у НБУ документы за 15 лет деятельности.

При этом судьей Босым было отказано в удовлетворении ходатайства НБУ о закрытии производства по делу за злоупотребление Коломойским своими процессуальными правами, которые заключаются в обращении с заведомо ложным иском, который не имеет цели защиты нарушенного права.

Кроме того, судьей даже не было рассмотрено заявление ПриватБанка о разъяснении своего решения об объединении пяти самостоятельных исков, связанных общими доказательствами, в одно производство.

По материалам УКРИНФОРМ
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