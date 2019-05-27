Украина продолжит движение в ЕС и НАТО - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.
Об этом шла речь во время встречи Президента с министрами иностранных дел Королевства Швеция Валльстрём и Республики Польша Яцеком Чапутовичем, которые находятся в Украине, сообщает сайт главы государства.
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«Благодарю за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью», – отметил Зеленский.
Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией – это второй фронт для Украины. И только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого достойны.
Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в Европейский Союз.
В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.
Президент Украины также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.
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