Иностранцы в I квартале увеличили инвестиции в Украину на 13%

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В Украину в первом квартале текущего года поступило 587,6 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 13,17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, в январе-марте поступления прямых инвестиций в Украину составили 587,6 млн долл., тогда как годом ранее этот объем составлял 519,2 млн долл.
При этом почти четверть поступлений ПИИ в Украину в первом квартале этого года принесла Российская Федерация – 137,9 млн долл., или 23,5% от общего объема.
Кипр вложил в Украину в январе-марте 106,4 млн долл., или 18,1%, Швейцария – 54,6 млн долл., или 9,3%.
Нидерланды принесли Украине за этот период 52,9 млн долл. ПИИ, или 9%, Австрия – 40,4 млн долл., или 6,9%, Венгрия – 28,5 млн долл., или 4,8%, Великобритания – 26,4 млн долл., или 4,5 %.
В то же время поступления ППИ из России в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросли примерно в пять раз – с 22,5 млн долл. до 137,9 млн долл. В первом квартале 2018 года поступления ППИ из России составляли 4,3% от общего объема, тогда как в этом году – 23,5%. То есть, увеличение доли в общем объеме составило 19,2%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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