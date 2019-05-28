Глобальные продажи смартфонов продолжают падать

Gartner опубликовала результаты собственного исследования мирового рынка смартфонов.

Согласно представленным данным, глобальные продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале 2019 года сократились на 2,7 %, составив 373 млн единиц, тогда как по итогам аналогичного временного периода в 2018 году этот показатель был равен 383,5 млн единиц.

Несмотря на санкции американского правительства, Huawei продолжает занимать вторую строчку рейтинга крупнейших производителей смартфонов, сокращая отставание от Samsung.

Говорится о снижении спроса на смартфоны премиального уровня, что сказалось на продажах Samsung и Apple, имеющих значительные доли в этом сегменте. Флагманские устройства реже получают новые функции, а их стоимость продолжает расти. Это приводит к увеличению периода владения устройствами, поскольку пользователи не спешат покупать новинки. Больше всего смартфонов продаётся в США и Китае, но и здесь по итогам первого квартала продажи сократились на 15,8 % и 3,2 % соответственно.

По итогам первого квартала 2019 года крупнейшим поставщиком смартфонов осталась Samsung с долей рынка в 19,2 %. Отмечается некоторый спад, поскольку после I квартала 2018 года доля Samsung составляла 20,5 %.