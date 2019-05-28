Китайские военные создадут свою ОС - СМИ

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В условиях усиливающейся торговой войны и политической напряженности между США и Китаем, в официальном Пекине приняли решение разработать специальную операционную систему, которая заменит ОС Windows на компьютерах, используемых китайскими военными.
Официально об этом, разумеется, не заявлялось. В начале месяца данные опубликовал канадский военный журнал Kanwa Asian Defense. При этом отмечено, что китайские военные не будут переходить с Windows на Linux, а разработают собственную ОС.
Благодаря утечкам от Эдварда Сноудена (Edward Snowden) пекинские чиновники хорошо осведомлены об огромном арсенале хакерских средств США. В их числе есть «умные» телевизоры, серверы Linux, маршрутизаторы, операционные системы Windows и macOS, которые имеют бэкдоры.
Утечки показали, что США могут взломать почти всё, потому план китайского правительства включает в себя разработку собственной ОС, которая будет недоступна для американских кибервойск. Созданием новинки будет заниматься «Информационная группа по безопасности в Интернете», которая отчитывается непосредственно перед ЦК Коммунистической партии Китая и не входит в состав военных или разведывательных сил.
К слову, киберкомандование США аналогичным образом отделено от других войск, министерства обороны и так далее.
Отметим, что в конце 90-х годов Северная Корея также разработала специальную операционную систему для использования внутри страны под названием Red Star OS. Однако эта ОС никогда не была единственной официальной ОС для правительственных учреждений, которые продолжали параллельно использовать Windows, Mac и Linux. В случае же Китая ситуация может измениться.
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