Вслед за Samsung: Sony разрабатывает гибкое устройство Xperia F 5G

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Корпорация Sony, по сообщениям сетевых источников, планирует выйти на рынок смартфонов со сгибаемым устройством Xperia F 5G с необычным соотношением сторон.
Говорят, что японский производитель телефонов ведет переговоры с Samsung о поставке OLED-дисплеев с соотношением сторон 21:18, передает GizmoChina.
Даже название намекает на устройство, имеющее складной дисплей. Тем не менее, соотношение сторон также содержит скрытую информацию. Новый Xperia 1 имеет соотношение сторон 21: 9, что означает, что это устройство с соотношением сторон 21:18 аналогично наличию двух телефонов Xperia 1 рядом. Единственный способ работы этой конструкции — если она складывается.
Источник также сообщает, что смартфон Xperia F 5G будет выпущен в 2020 году вместе с PlayStation 5. Как видно из названия, это устройство будет поддерживать технологию 5G. Есть предположение, что его появление вместе с консолью Sony следующего поколения может означать, что гаджет получит некоторые игровые функции.
Sony заявляет, что ее устройства предназначены для развлечения, поэтому не исключено, что Xperia F 5G имеет специальные функции, связанные с PlayStation 5. А благодаря поддержке 5G владельцы могут получить новые способы играть в консольные игры на своем смартфоне.
Добавим, складной смартфон Samsung Galaxy Fold еще не получил новую дату выпуска после ряда проблем с дисплеем. Модель Mate X от Huawei тоже скоро не появится, в связи с проблемами, с которыми сталкивается китайский производитель. Таким образом, Sony может успеть попасть в число лидеров в новом сегменте смартфонов.
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