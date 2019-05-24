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В Великобритании появилась скоростная зарядная станция, заряжающая электрокар за 20 минут

В Великобритании появилась скоростная зарядная станция, заряжающая электрокар за 20 минут

В Великобритании появилась первая скоростная зарядная станция Ionity. Она позволяет зарядить электрокар за 20 минут.

Такую скорость чарджу обеспечивает нагнетатель мощностью 350 кВт.

Станцию ​​на четыре зарядные колонки построили в г. Мейдстон. Населенный пункт находится между Лондоном и крупным морским портом Англии – Дувром, потому и выбрали его. В перспективе представители Ionity установят новые станции в Милтон-Кинси и Гретна-Грин.

К 2020 году компания планирует установить около двух с половиной тысяч зарядных станций в Европе.

Ionity разработана для обеспечения быстрой зарядки и удобного расположения на автомагистралях. Зарядка высокой мощности необходима для более широкого применения электромобилей, поскольку позволяет водителям планировать поездки на длинные расстояния, – сообщил ElectricCarsReport.

Ionity – это совместное предприятие Daimler, Ford, BMW и Volkswagen Group с Audi и Porsche. Цель организации – популяризация электрокаров.

По материалам Газета по-Украински
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