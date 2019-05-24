Украина начала подготовку к безвизу с Мексикой

Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Накануне прошли двусторонние консультации в консульской сфере, на которых стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере. Особое внимание делегации уделили теме взаимной отмены визовых требований для граждан Украины и Мексики.

“Учитывая тенденции к ежегодному росту числа граждан Украины и Мексики, которые путешествуют, установление безвизового режима даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны выработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.