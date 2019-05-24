Украина начала подготовку к безвизу с Мексикой

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Читайте также: Украина вводит безвиз с еще одной страной
Накануне прошли двусторонние консультации в консульской сфере, на которых стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере. Особое внимание делегации уделили теме взаимной отмены визовых требований для граждан Украины и Мексики.
“Учитывая тенденции к ежегодному росту числа граждан Украины и Мексики, которые путешествуют, установление безвизового режима даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны выработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2335 5
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 38 ч. назад - 1733 4
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6340 4
Ставки по кредитам в украинских ломбардах в прошлом году составили 213% годовыхВчера, 11:30 - 626 4
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1031 3
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 16449 3
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6340 4
С июня в киевском метро заработает видеонаблюдениеВчера, 14:30 - 3561 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 14:54 - 2553
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2335 5
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1082 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 720
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 893
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3697 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3512