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Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии - WSJ

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии - WSJ

Французский автомобилестроительный концерн Renault и американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о возможности слияния в ряде областей и взаимодействия на паритетной основе.

Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, на переговорах, которые произошли в воскресенье, обсуждаются различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживания совместного выпуска автомобилей и совместимости конечного продукта.

Стороны изучают целесообразность слияния на паритетных началах, которое приведет к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около 37 млрд долларов и объемом производства почти 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год.

Такое предприятие займет третье место в мире после немецкого концерна Volkswagen и японской Toyota, но обойдет американскую General Motors, уточнил издание.

По данным источников издания, Renault и Fiat Chrysler также обсуждают опцию обмена акциями. Однако такой вариант призван заложить основу для слияния на более позднем этапе. Ранее о возможности слияния сообщали газета Financial Times и AFP.

The Wall Street Journal не исключает, что стороны в случае успеха подготовят совместное заявление. Оно может быть опубликовано уже в понедельник утром.

По материалам УНН
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