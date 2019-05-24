Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии - WSJ

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Французский автомобилестроительный концерн Renault и американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о возможности слияния в ряде областей и взаимодействия на паритетной основе.
Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal.
По информации источников газеты, на переговорах, которые произошли в воскресенье, обсуждаются различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживания совместного выпуска автомобилей и совместимости конечного продукта.
Стороны изучают целесообразность слияния на паритетных началах, которое приведет к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около 37 млрд долларов и объемом производства почти 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год.
Такое предприятие займет третье место в мире после немецкого концерна Volkswagen и японской Toyota, но обойдет американскую General Motors, уточнил издание.
По данным источников издания, Renault и Fiat Chrysler также обсуждают опцию обмена акциями. Однако такой вариант призван заложить основу для слияния на более позднем этапе. Ранее о возможности слияния сообщали газета Financial Times и AFP.
The Wall Street Journal не исключает, что стороны в случае успеха подготовят совместное заявление. Оно может быть опубликовано уже в понедельник утром.
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