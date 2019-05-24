7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мира

Население самых многолюдных стран разных континентов предпочитает покупать автомобили, произведенные в своих странах. Свежая статистика самых покупаемых автомобилей в разных странах мира показывает интересные закономерности.

В частности, стало очевидным, что население самых многолюдных стран разных континентов предпочитает покупать автомобили, произведенные в своих странах. Об этом пишет Автоцентр по материалам JATO Dynamics.

США – Ford F серии (Продано 909 330 авто). Пикап Ford F – самый продаваемый автомобиль в мире. Неудивительно, что для просторных дорог в Соединенных Штатах, американцы выбирают именно его.

Китай – Nissan Bluebird Sylphy (Продано 481 216 авто). Производится на заводе Dongfeng Motor в провинции Хубэй, Китай.

Индия – Maruti Suzuki Alto (Продано 234 471 авто). Миниатюрное и достаточно доступное – всего за 3,8 тыс. долларов – транспортное средство лучше всего подходит для перегруженных дорог Индии. Производится на автопредприятии Maruti Suzuki India Limited, расположенном в городе Гургаон в индийском штате Харьяна.

Бразилия – Chevrolet Onix (Продано 210 451 авто). Выпускается американским автопроизводителем Chevrolet в городе Граватаи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

Росия – Lada Vesta (Продано 108 363 авто). Выпускается на производственных предприятиях компании “АвтоВА́З“, расположенных в Тольятти, Самарская область, Россия.

Япония – микроавтобус кей-кар Honda N-Box (Продано 241 870 авто). Семейный миниавтомобиль шириной 1,48 метра, с двигателем не более 64 л.с. выпускается на заводах компании Honda, стоит около 17 тыс. долларов и уже второй год удерживает первенство по продажам в Японии.

Германия – Volkswagen Golf (Продано 172 434 авто). Находится на третьем месте среди самых продаваемых автомобилей в мире. Производится немецким концерном Volkswagen AG в Вольфсбурге, в земле Нижняя Саксония, Германия.