Из-за либерализации из Украины выведут $3-3,5 млрд дивидендов, — НБУ

Специалисты Нацбанка прогнозируют объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, сообщили в НБУ.

По словам представителя НБУ, с начала текущего года и по состоянию на 17 мая 2019 года объем репатриированных дивидендов составил $750 млн.

Ранее НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн евро до 12 млн евро в месяц.

По данным Нацбанка, по итогам 2018 года за границу перечислены дивиденды на $3,32 млрд в эквиваленте, из которых $2,66 млрд за счет купленной на межбанке валюты.

В 2017 году бизнес перечислил $1,8 млрд на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около $1,5 млрд за счет купленной на межбанке валюты.