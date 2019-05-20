Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне закона

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В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Президент Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре соответствующий закон. 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.
«Банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения», — говорится в указании регулятора. При этом информацию о курсах валют можно размещать в средствах массовой информации и интернете, а также мобильных приложениях банков.
С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.
«Информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», — поясняли в ЦБ. Замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский отмечал, что в использующих выносные табло обменниках клиентов зачастую обманывают.
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