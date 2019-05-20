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В Украине растет количество абонентов интернета

В Украине растет количество абонентов интернета

По состоянию на 1 апреля 2019 года доступ к сети интернет в Украине имели 26,38 млн абонентов. Такие данные приводит государственная служба статистики в свежем отчете. Львиная доля из них – физлица. По подсчетам ведомства, частных абонентов в нашей стране насчитывается 23,6 млн.

При этом самым «интернетизированным» городом является Киев (1,7 млн абонентов). На втором месте оказались Одесская область, 1,1 млн жителей которой имеет доступ к сети. На третьем с огромным отставанием Днепропетровский регион – 268,1 тыс. абонентов.

Следует отметить, что за минувший год количество подключений к сети в Украине выросло на 2,6 млн. И к настоящему моменту интернетом охвачены 56% всех граждан страны, включая стариков и детей.

Наибольший вклад в развитие рынка внес запуск мобильных сетей «третьего» и «четвертого» поколения. Так, если в 2014-2015 году (по состоянию на апрель) количество абонентов интернет составляло всего 6 млн, то уже в 2016-м их стало на треть больше. А еще спустя год показатель вырос в 2,5 раза.

По материалам УБР
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