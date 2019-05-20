Верховный суд окончательно узаконил банкротство банка "Хрещатик"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
16 мая Верховный суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка “Хрещатик”, отменив решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
По сообщению регулятора, клиенты этого банка в июле 2016 года обратились в суд с иском к Нацбанку, в котором просили признать противоправным отнесение банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных, и суды трех инстанций удовлетворили этот иск.
НБУ отметил, что одним из аргументов для принятия судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день, однако проигнорировали тот факт, что основанием для решения регулятора было нарушение нормативов.
В связи с этим Нацбанк еще в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения судов, и суд высшей инстанции частично удовлетворил его.
Напомним, Нацбанк признал банк “Хрещатик” неплатежеспособным в апреле 2016 года. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).
Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.
В апреле прошлого года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка “Хрещатик”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)5 ч. назад - 1237 11
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 63752 7
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 3047 5
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 904 3
Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерстваВчера, 14:48 - 3081 3
Выпуск автомобилей Ravon оказался под угрозойВчера, 23:00 - 3332
Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерстваВчера, 14:48 - 3081 3
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 3047 5
Roshen будет судиться с Минэкономики4 ч. назад - 2950 2
Глава Dragon Capital отреагировал на первые назначения ЗеленскогоВчера, 20:03 - 2551
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 564
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2941 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2856
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1227
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 4011 3