Верховный суд окончательно узаконил банкротство банка "Хрещатик"

16 мая Верховный суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка “Хрещатик”, отменив решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

По сообщению регулятора, клиенты этого банка в июле 2016 года обратились в суд с иском к Нацбанку, в котором просили признать противоправным отнесение банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных, и суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

НБУ отметил, что одним из аргументов для принятия судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день, однако проигнорировали тот факт, что основанием для решения регулятора было нарушение нормативов.

В связи с этим Нацбанк еще в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения судов, и суд высшей инстанции частично удовлетворил его.

Напомним, Нацбанк признал банк “Хрещатик” неплатежеспособным в апреле 2016 года. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

В апреле прошлого года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка “Хрещатик”.