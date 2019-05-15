Активы «Дельта банка» повторно выставлены на продажу

24 мая 2019 состоится повторный аукцион по продаже пула активов АО «Дельта Банк» балансовой стоимостью 4845 892,85 тыс грн, большую часть которого составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность.

Об этом сказано в сообщении Фонда гарантирования.

Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО «Укрэксимбанк».

В обеспечении по кредитам – привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в частности:

39 тыс. м промышленной недвижимости;

Действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездному железнодорожному пути и морскому транспортному порту;

5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложиркомбината. Предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса;

Действующий масложиркомбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза. Расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.

Аукцион начинается 24.05.2019 в промежуток времени с 9-30 до 10-00.