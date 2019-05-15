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В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов

В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов

Фонд государственного имущества вместе со специалистами в сфере продаж недвижимости разработал проект закона “О брокерской деятельности в сфере недвижимости”. Согласно законопроекту, брокер – это лицо, которое имеет трехлетний опыт работы агента по недвижимости, успешно сдал квалификационный экзамен, получил квалификационный сертификат брокера по недвижимости и информация о нем содержится в Государственном реестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

Об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров написал на своей странице в Facebook.

Как отметил глава ведомства, на сегодня отсутствует какое-либо законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере.

Осуществлять брокерскую деятельность в сфере недвижимости сможет исключительно субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости. Также законопроект предусматривает агента по недвижимости, которым является помощник брокера.

Агент должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения, рассказал Трубаров.

Брокер будет обязан каждые три года подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена. Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществляться Фондом государственного имущества Украины, который будет иметь право аннулировать разрешительные документы.

По материалам Finance.UA
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