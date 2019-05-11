Дефицит Пенсионного фонда уменьшился до 30 млрд гривен - Капинус

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2019 году уменьшается. В этом году он составляет около 30 млрд грн.

Об этом заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете глава правления ПФУ Евгений Капинус.

”Дефицит Пенсионного фонда в последние годы имеет тенденцию к снижению. В текущем году у нас около 30 млрд грн дефицит Пенсионного фонда. Этот показатель демонстрирует, что система пенсионного обеспечения стабилизируется”, – сказал он.

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Также он добавил, что доходная часть фонда в этом году составляет 408 млрд грн. В январе-апреле Пенсионный фонд направил 134 млрд грн на выплату пенсий и 8,4 млрд грн – на выплату монетизированных субсидий.