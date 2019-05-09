Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах Украины

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине за прошлый год (с апреля 2018 по апрель 2019-го) средний размер пенсии вырос на 15%. В то же время в отдельных регионах выплаты увеличились на 18%.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко.
Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 по апрель 2019, по данным Пенсионного фонда Украины.
Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии
Топ-5 областей, где наименьшими темпами, с 1 апреля прошлого года по 1 апреля 2019 года, рос средний показатель пенсии
Во всех остальных регионах средний размер пенсии повысился от 13,3% до 15,3%.
По состоянию на 1 апреля текущего года в Киеве самая высокая средняя пенсия, котоая составляет 4059 грн, а на Тернопольщине самая низкая – 2201,59 грн.
Начните откладывать на пенсию вместе с программой “Бонус к депозиту” от Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Выкуп двух облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины – экспертВчера, 21:30 - 730 6
Цена Bitcoin взлетает: аналитики заговорили об историческом рекордеВчера, 11:45 - 10382 5
Назвали масштабы трудовой миграции украинцев13 ч. назад - 4886 2
В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)Вчера, 23:30 - 2235 2
Что делать, если вместо горячей воды – холодная или нет счетчикаВчера, 19:00 - 495 1
Что ждет рынок недвижимости летом12 ч. назад - 7206 1
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларов5 ч. назад - 5997 1
Назвали масштабы трудовой миграции украинцев13 ч. назад - 4886 2
«АвтоКрАЗ» представил новую спецмашину19 ч. назад - 4575
Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестироватьВчера, 21:00 - 2487 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанВчера, 10:50 - 757
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрееПозавчера, 15:10 - 398
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 1786 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1528
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1541 7