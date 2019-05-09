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Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах Украины

Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах Украины

В Украине за прошлый год (с апреля 2018 по апрель 2019-го) средний размер пенсии вырос на 15%. В то же время в отдельных регионах выплаты увеличились на 18%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко.

Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 по апрель 2019, по данным Пенсионного фонда Украины.

Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии

  • Киев – на 18,4%,
  • Луганская область – на 17,2%,
  • Донецкая область – на 16,1%,
  • Киевская область – на 15,9%,
  • Одесская область – на 15,8%.

Топ-5 областей, где наименьшими темпами, с 1 апреля прошлого года по 1 апреля 2019 года, рос средний показатель пенсии

  • Тернопольщина – на 12,5%,
  • Буковина – на 12,8%,
  • Волынь, Закарпатье и Ровенская область – на 13%.

Во всех остальных регионах средний размер пенсии повысился от 13,3% до 15,3%.

По состоянию на 1 апреля текущего года в Киеве самая высокая средняя пенсия, котоая составляет 4059 грн, а на Тернопольщине самая низкая – 2201,59 грн.

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По материалам Finance.UA
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