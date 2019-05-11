Межбанк: ситуация на валютном рынке продолжит оставаться напряженной

В четверг ситуация на валютном рынке продолжит оставаться достаточно напряженной.

С одной стороны – вчера все-таки наступательный пыл продавцов в части роста котировок был остановлен нежеланием покупателей переплачивать и в целом за день курс несколько просел.

С другой стороны – после спекулятивного разогрева рынка почти к уровню в 26,40 гривен в самом начале недели – многие клиенты надеялись на возврат котировок в среду к коридору 26,05-26,20 гривен, чего тоже не произошло.

Это говорит о том, что курсовое “дно” пройдено и рынок вступил в фазу новой коррекции курса, а значит о мечте в 26 гривен и ниже покупатели в ближайшие дни могут забыть. В такой ситуации весь отложенный спрос (те клиенты , кто выжидал максимально низкого уровня котировок) выйдет на рынок в ближайшее время. И не факт, что традиционный рост предложения валюты в дни бюджетных проплат сможет перекрыть растущие потребности покупателей.

Кто выиграл от происходящего в последние дни, так это спекулянты. Они уже порядком “застоялись” и валютные ралли последних дней вернули их к жизни. Причем, как в периодической игре “ на понижение/повышение”, так и к стандартной работе “в две стороны”, но в больших масштабах.

НБУ пока предпочитает не вмешиваться в происходящее, но очень внимательно следит за рынком. Скоро регулятор уже будет снова заметен на межбанке. Ему нужно пополнять резервы, которые порядком снизятся в мае после выплат почти 2 млрд долларов внешних долгов.

Мы прогнозируем на сегодня продолжение позиционных войн крупнейших игроков межбанка в части попыток покачать рынок в ту или иную сторону, в чем им активно будут помогать спекулянты. Объем операций на торгах будет в пределах 390-410 млн долларов при заключении 570-620 сделок, а коридор по доллару несколько сузится и будет в пределах 26,25-26,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,33 / 26,36

евро – 29,45 / 29,48

российский рубль – 0,4063 / 0,4069

Курсы валют на Межбанке

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