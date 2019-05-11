Экономика Украины замедлила рост

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2018 года.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%, по отношению к IV кварталу 2018 года – на 0,2%.

По оценкам НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г по сравнению с 3,5% в IV квартале 2018 года. Минэкономразвития оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины за январь-март 2019 года в 2,2% (+/-0,2%).