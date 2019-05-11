Правительство утвердило первый перечень инвестиционных программ на 3,3 млрд грн

Правительство утвердило первый перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2019 году. Это 340 проектов, которые будут финансироваться на 3,3 млрд грн с ГФРР.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-службу правительства.

“За средства ГФРР в регионах будет реализовано 113 объектов образования (общеобразовательные школы, детские сады) на 885 млн гривен, 29 объектов водоснабжения и водоотведения на 383,8 млн грн, 58 объектов здравоохранения и социальной защиты населения на 696 млн грн, 14 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на 277 млн грн, 19 объектов культуры на 161,5 млн грн т.п.”, – подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, нераспределенный остаток ГФРР сейчас составляет 4,3 млрд грн, из которых 500 млн грн – средства на реализацию проектов-победителей “Всеукраинского общественного бюджета”.

В распоряжение о финансировании за счет ГФРР включено проекты, представленные на рассмотрение всеми областями (за исключением Киевской и Львовской) и городом Киев, реализация которых началась в предыдущие годы с привлечением средств ГФРР.

В ведомстве также напомнили, что общий объем финансирования ГФРР на 2019 составляет 7,6 млрд грн.