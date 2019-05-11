Налоговую скидку получает все больше граждан - ГФС

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2019 году в результате декларационной кампании право на налоговую скидку, то есть возврат налога на доходы физических лиц, задекларировали более 73 тыс. граждан. Такая возможность предоставляется каждому, кто получает зарплату легально в Украине.
Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов для сайта ГФС.
“В этом году по сравнению с прошлым количество желающих получить такую скидку увеличилась на 5%. Увеличилась и сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату гражданам. Сейчас она составляет почти 170,2 млн грн., что на 33,2 млн грн, или на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года”, – подчеркнул руководитель ГФС.
Налоговую скидку можно получить за такие расходы:
“Для получения налоговой скидки требуется документальное подтверждение затрат, включаемых в налоговую скидку. А это квитанции, фискальные или товарные чеки, копии договоров, где обязательно должна быть отражена стоимость товаров, работ или услуг и срок продажи”, – подчеркивает пресс-служба ГФС.
Налоговую скидку чаще всего оформляют по таким расходам:
Читайте также: С января более 30 тыс. украинцев обратились в ГФС за компенсацией оплаты обучения
В 2019 году плательщики налога на доходы физических лиц, желающие реализовать свое право на налоговую скидку по результатам 2018 года, налоговую декларацию могут подать в течение всего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2152 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 998 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП4 ч. назад - 1201 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 932 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15795 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 21574
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8667 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3431 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3260
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2387
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 454
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1783
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 763
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2769 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2071