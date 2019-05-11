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Налоговую скидку получает все больше граждан - ГФС

Налоговую скидку получает все больше граждан - ГФС

В 2019 году в результате декларационной кампании право на налоговую скидку, то есть возврат налога на доходы физических лиц, задекларировали более 73 тыс. граждан. Такая возможность предоставляется каждому, кто получает зарплату легально в Украине.

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов для сайта ГФС.

“В этом году по сравнению с прошлым количество желающих получить такую ​​скидку увеличилась на 5%. Увеличилась и сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату гражданам. Сейчас она составляет почти 170,2 млн грн., что на 33,2 млн грн, или на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года”, – подчеркнул руководитель ГФС.

Налоговую скидку можно получить за такие расходы:

  • Оплата обучения в отечественных учебных заведениях;
  • Оплата процентов по ипотечному жилищному кредиту;
  • Пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
  • Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;
  • Плата за переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива.

“Для получения налоговой скидки требуется документальное подтверждение затрат, включаемых в налоговую скидку. А это квитанции, фискальные или товарные чеки, копии договоров, где обязательно должна быть отражена стоимость товаров, работ или услуг и срок продажи”, – подчеркивает пресс-служба ГФС.

Налоговую скидку чаще всего оформляют по таким расходам:

  • На образование – 80%, или почти 60 тыс человек;
  • На страховые платежи и пенсионные взносы – 14%, или 10 тыс. человек;
  • Проценты по ипотечному кредитованию – 4%, или почти 3 тыс. человек.

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В 2019 году плательщики налога на доходы физических лиц, желающие реализовать свое право на налоговую скидку по результатам 2018 года, налоговую декларацию могут подать в течение всего года.

По материалам Finance.UA
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