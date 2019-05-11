"Газпром" ожидает начало поставок газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря

“Газпром” ожидает получить первые поставки газа по “Турецкому потоку” до 31 декабря.

Об этом заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин во время пресс-конференции.

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“По “Турецкому потоку” мы уже ожидаем поставки газа до 31 декабря. Понятно, что морская часть уже готова. Сухопутная часть из российской стороны готова на 100%, готовность с турецкой стороны составляет около 73,5%. Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности. Ориентируемся на последнюю декаду декабря”, – сказал Аксютин.