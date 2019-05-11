"Газпром" ожидает начало поставок газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря

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“Газпром” ожидает получить первые поставки газа по “Турецкому потоку” до 31 декабря.
Об этом заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин во время пресс-конференции.
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“По “Турецкому потоку” мы уже ожидаем поставки газа до 31 декабря. Понятно, что морская часть уже готова. Сухопутная часть из российской стороны готова на 100%, готовность с турецкой стороны составляет около 73,5%. Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности. Ориентируемся на последнюю декаду декабря”, – сказал Аксютин.
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