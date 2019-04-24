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«Северный поток-2» готов уже почти наполовину: работы начались в российских водах

«Северный поток-2» готов уже почти наполовину: работы начались в российских водах

Российский газовый монополист Газпром начал прокладывать морской газопровод в обход Украины «Северный поток-2» в российских водах. Сейчас проект построен на 48%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.

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Там сообщают, что работы в российских водах начались 30 апреля 2019. Строительство ведется в соответствии с графиком, несмотря на то, что компания все еще не получила разрешение на прокладку «Северного потока-2» в Дании, через воды которой должны проложить трубопровод.

Сейчас построено 1170 километров «Северного потока-2», что составляет около 48% от его общей протяженности.

По материалам hromadske.tv
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