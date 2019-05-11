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В ГФС объяснили, как вернуть ошибочно перечисленный ЕСВ

В ГФС объяснили, как вернуть ошибочно перечисленный ЕСВ

С начала года в ГФС поступило 1732 обращения на предмет ошибочного перечисления ЕСВ на старый счет (3719) на общую сумму 7,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Смена реквизита счета произошла после старта процесса разделения ГФС на две отдельные структуры — Государственную налоговую и Государственную фискальную службу. И бизнесу было предписано платить единый соцвзнос уже не на 3719, а на новый счет, открытый в Госказначействе — 899998.

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Ошибочно перечисленные деньги можно вернуть в соответствии с приказом Минфина №193/28323 от 5 февраля 2016 года (им утвержден соответствующий порядок). То есть в порядке календарной очередности и на основании заявления плательщика о таком возврате.

Возврат ошибочно перечисленного ЕСВ возможен в четырех случаях:

  • Чрезмерной или ошибочной уплаты сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций на соответствующий счет 3719.
  • Ошибочной уплаты сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций на нарушение счет 3719.
  • Ошибочной уплаты сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций на счет по учету доходов бюджета;
  • Ошибочной уплаты налоговых обязательств по налогам, сборам, штрафных (финансовых) санкций и пени, предусмотренных Налоговым кодексом, на счет 3719.
По материалам УБР
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