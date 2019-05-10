0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 4 0

Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

Во Франции с сентября 2019 года будет запрещена езда по тротуарам на электрических самокатах. Согласно планам правительства, нарушителей будут штрафовать на 135 евро.

Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что электросамокаты загромождают тротуары и создают опасность на дорогах. Многие их модели могут развивать скорость до 60 км/ч, а пользователи редко используют защитные шлемы.

Учитывая это, с сентября текущего года электросамокаты во Франции будут разрешены к использованию только на велосипедных дорожках и на второстепенных дорогах с максимальной разрешенной скоростью 24 км/ч.

В 2018 году во Франции было продано почти 250 тыс. электронных самокатов – на 129% больше, чем за предыдущий год. По словам властей, все чаще их использование является причиной серьезных травм и даже смерти. Ситуация особенно напряженная в Париже, где арендный парк таких транспортных средств оценивается в 25 тыс. единиц.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.