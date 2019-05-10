Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

Во Франции с сентября 2019 года будет запрещена езда по тротуарам на электрических самокатах. Согласно планам правительства, нарушителей будут штрафовать на 135 евро.

Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что электросамокаты загромождают тротуары и создают опасность на дорогах. Многие их модели могут развивать скорость до 60 км/ч, а пользователи редко используют защитные шлемы.

Учитывая это, с сентября текущего года электросамокаты во Франции будут разрешены к использованию только на велосипедных дорожках и на второстепенных дорогах с максимальной разрешенной скоростью 24 км/ч.

В 2018 году во Франции было продано почти 250 тыс. электронных самокатов – на 129% больше, чем за предыдущий год. По словам властей, все чаще их использование является причиной серьезных травм и даже смерти. Ситуация особенно напряженная в Париже, где арендный парк таких транспортных средств оценивается в 25 тыс. единиц.