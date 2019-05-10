МАУ: можем рассматривать Airbus для дальнейшего обновления флота

МАУ может рассматривать самолеты Airbus для дальнейшего обновления своего среднемагистрального флота, сообщил президент МАУ Юрий Мирошников.

«Мы были достаточно близки к приглашению на тендер Boeing и Airbus для заключения долгосрочного договора на поставку самолетов под свой план развития. Но план развития на сегодня приостановлен. Идет период стабилизации. Как только возобновим реализацию плана развития, мы, скорее всего, будем выходить на конкурс между двумя поставщиками», — рассказал глава МАУ.

По словам Юрия Мирошникова, на данный момент основной альтернативой обновления находящихся в парке МАУ Boeing 737-800/900 является модель Boeing 737 MAX, и на данном этапе авиакомпания не рассматривает отказ от этого типа.

«После того, как сертификация модификаций пройдет в США, Европе, Украине, страны начнут снимать запреты на полеты этих самолетов не потому, что не хотят терять деньги, и готовы рискнуть, а потому что профессионально убедятся, что проблема устранена и самолет полностью отвечает критериям безопасности полетов, эксплуатацию Boeing 737 MAX начнем и мы. Да, увы, с большой задержкой», — отметил президент МАУ.

В связи с этим МАУ проводит оптимизацию расписания и отменяет некоторые рейсы.