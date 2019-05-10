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Зловред атакует компьютеры Apple

Зловред атакует компьютеры Apple

«Доктор Веб» предупреждает о том, что владельцам компьютеров Apple под управлением macOS угрожает новая вредоносная программа.

Зловред получил название Mac.BackDoor.Siggen.20.

Он позволяет злоумышленникам загружать на устройство жертвы и выполнять произвольный программный код, написанный на языке Python.

Вредоносная программа проникает на Apple-компьютеры через сайты, принадлежащие киберпреступникам. Один из таких ресурсов замаскирован под страницу с приложением WhatsApp.

Через такие сайты также распространяется шпионский троян BackDoor.Wirenet.517, инфицирующий компьютеры на базе операционных систем Windows. Этот зловред позволяет удалённо управлять устройством жертвы, включая использование камеры и микрофона.

При посещении вредоносных веб-ресурсов встроенный код определяет операционную систему пользователя и в зависимости от неё загружает бэкдор или троянский модуль, отмечает «Доктор Веб».

Злоумышленники маскируют вредоносные сайты не только под страницы популярных приложений. Обнаружены ресурсы, оформленные как сайты-визитки с портфолио несуществующих людей.

По материалам 3dnews.ru
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