В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)

В Японии начались испытания самого быстрого в мире поезда, способного достигать скорости 360 километров в час.

Об этом сообщает CNN.

Тестирования модели ALFA-X железнодорожными линиями “Синкансэн” начались в пятницу, 10 мая, и продлятся три года. Планируется, что поезд сдадут в эксплуатацию около 2030 года.

ALFA-X во время тестирования будет курсировать между городами Сендай и Аомори, расположенными на расстоянии 280 километров по прямой линии. Испытания будут проходить два раза в неделю после полуночи, когда путь не загружен.

Между тем в Японии испытывают новый высокоскоростной японский поезд модели N700S. Он войдет в эксплуатацию уже в 2020 году, его максимальная скорость – 300 км/ч.

Создание новых моделей поездов совпадает с подготовкой Японии к проведению Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.



Фото: ТСН



Фото: ТСН



Фото: ТСН