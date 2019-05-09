В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)

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В Японии начались испытания самого быстрого в мире поезда, способного достигать скорости 360 километров в час.
Об этом сообщает CNN.
Тестирования модели ALFA-X железнодорожными линиями “Синкансэн” начались в пятницу, 10 мая, и продлятся три года. Планируется, что поезд сдадут в эксплуатацию около 2030 года.
ALFA-X во время тестирования будет курсировать между городами Сендай и Аомори, расположенными на расстоянии 280 километров по прямой линии. Испытания будут проходить два раза в неделю после полуночи, когда путь не загружен.
Между тем в Японии испытывают новый высокоскоростной японский поезд модели N700S. Он войдет в эксплуатацию уже в 2020 году, его максимальная скорость – 300 км/ч.
Создание новых моделей поездов совпадает с подготовкой Японии к проведению Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Фото: ТСН
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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