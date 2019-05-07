США могут объявить Россию страной, манипулирующей валютой

Уже в этом месяце министерство финансов США намерено расширить список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют собственной валютой для получения дополнительной выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На данный момент в этом перечне, который американское ведомство составляет дважды в год, 12 стран, но вскоре их число может увеличиться до 20. Среди попавших в него могут оказаться Ирландия, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Россия.

В первую очередь речь идет о таких манипуляциях с курсом валют, как, например, умышленная девальвация денег с целью усложнить конкуренцию американским компаниям, получив тем самым преимущество. В 2016 году в таких хитростях президент США Дональд Трамп обвинял, к примеру, Китай, который, по его мнению, начал обесценивать юань преднамеренно.

Впрочем, шансы России на включение в этот самый список увеличил в свое время тот же Трамп, заявив на своей странице в Twitter, что «Россия и Китай играются с девальвацией валюты, так как США повышают ключевую ставку». И добавил: «Это неприемлемо».