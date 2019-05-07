Межбанк: рынок будет зависеть от сегодняшних ситуативных курсовых интересов и действий крупнейших игроков

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Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно, как для завершения недели. Дело в том, что завтра (в субботу 11 мая) банки будут отрабатывать предыдущий перенос пасхальных праздников конца апреля, и платежи в гривне будут проходить в обычном рабочем режиме по всем операциям. Валютный же межбанк, согласно решения НБУ – открываться не будет, а все зачисления валюты за пятницу и обязательные продажи по ним – пройдут уже понедельником.
Это изменит сегодня тактику и стратегию многих клиентов.
С одной стороны – импортеры будут торопиться закрыть свои валютные сделки и оперативно проплатиться с утра по внешнеэкономическим обязательствам или сразу перенесут свои покупки на понедельник;
с другой стороны – экспортерам нужна гривна (с ней они смогут завтра работать в обычном режиме) и многие из них захотят сегодня продать валюту, чтобы 11 мая им было чем закрывать свои хозяйственные операции внутри страны;
с третьей – фактор эффекта окончания недели никто не отменял и деловая активность после обеда уже будет низкой, а завтрашний день может пройти на банковском рынке достаточно вяло, как за счет отсутствия валютного межбанка, так и за счет “полувыходного” настроения у многих клиентов .
Поэтому мы ожидаем достаточно большое количество операций на торгах до обеда и потом резкое падение активности у клиентов во второй половине дня.
Рынок останется очень зависимым от сегодняшних ситуативных курсовых интересов и действий крупнейших игроков межбанка, а объемы операций, по нашим расчетам, составят до 350-380 млн долларов при заключении до 430-460 сделок.
Нацбанк продолжит выкупать излишек доллара на межбанке в «анонимном» формате через Matching, а спекулянты предпочтут работать в режиме «в две стороны».
Мы прогнозируем на пятницу коридор по доллару в пределах 26,16-26,30 гривен с полной зависимостью курсового тренда от действий крупнейших игроков рынка.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,20 / 26,23
евро – 29,43 / 29,38
российский рубль – 0,4020 / 0,4029
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