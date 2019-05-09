Что ждет рынок недвижимости летом

Активность на рынке недвижимости в первом квартале этого года упала, говорит Эдуард Базус. На первичный рынок повлияло падение курса доллара. А на вторичное жилье – президентские выборы в Украине.

“Многие покупатели решили немного отложить момент покупки квартир на потом. Самое любопытное, что они все равно вернутся на рынок, потому что глобально ничего же не меняется. Беспокойство не дает спокойно совершать сделки”, – считает Эдуард Базус.

Кардинальных изменений в недвижимости в ближайшее время не будет, считает Виктор Несин, председатель Национального совета риэлтерской палаты Украины. Будет сохраняться сегодняшняя ценовая политика.

“Все зависит от ситуации в стране. Рынок недвижимости тонко реагирует на все политические события. На сегодня у нас ситуация, когда рынок замер. Люди пытаются понять, что будет дальше. Инвесторы сейчас приостановились, и это чувствуется по всему рынку. Все крупные проекты немного приостановились. Если говорить о ценах, то никаких резких перемен не будет”, – говорит Несин.

При этом рынок нового жилья будет активнее вторичного. Это связано с тем, что цены на жилье в новостройках ниже, чем на вторичном рынке. Причин для роста цен нет, потому что на сегодняшний день не наблюдается ни притока инвесторов, ни роста дохода населения, ни дешевой ипотеки. Цены не будут снижаться, а будут инертными, считает эксперт.

Эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак, напротив, уверена, что незначительное увеличение стоимости квадратного метра в пределах 1-1,5% свидетельствует о постепенной активизации рынка.

“Спровоцированное президентскими выборами затишье на первичном рынке проходит. Бизнес принял во внимание результаты выборов и мигом отреагировал возвращением к обычному ритму работы. Кроме того, увеличение цен было бы возможным без возврата покупателя на рынок”, – считает эксперт.

При этом, по ее словам, хорошим стимулом для покупателей может стать развитие ипотечных программ, а также программ по рассрочке. Для бизнеса важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции.