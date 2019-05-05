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Украинцам выдали уже половину запланированных на год "теплых кредитов"

Украинцам выдали уже половину запланированных на год "теплых кредитов"

В этом году около 43 тыс. семей в Украине получили в банках 540 млн грн “теплых кредитов”, или более половины от всего прогнозируемого объема кредитования на год.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

“Всего в 2019 году около 43 тыс. семей уже получили в банках 540 млн грн “теплых кредитов”. Это больше половины от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 млрд грн “теплых кредитов” (при имеющемся бюджетном финансировании в размере 400 млн гривен)”, – указали в ведомстве.

Только за очередную отчетную неделю, даже несмотря на праздники, более 40 млн грн “теплых кредитов” на энергоэффективные мероприятия привлекли около 6 тыс. семей.

В частности, украинцы получили в банках:

  • более 23 млн грн – на утепление частных домов;
  • 17 млн грн – для ОСМД;
  • более 1 млн грн – на твердотопливные котлы.

“Интересно, что спрос на программу остается особенно высоким среди ОСМД. Так, на прошлой неделе “теплые кредиты” выдано для еще 65 ОСМД. Это около 5 тыс. семей, которые объединились и приняли решение приводить дома в порядок и создавать комфортные условия проживания”, – отметили в Госэнергоэффективности.

По материалам УНН
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