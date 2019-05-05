Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает вести переговоры с компанией Tesla по строительству их первого завода в Украине.
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
Читайте также: В Tesla запустили новую систему продаж для Model 3
Для того, чтобы привлечь в Украину самого мощного в мире производителя электрокаров, по словам Омеляна, Украине нужно сделать две вещи.
“Для этого нужно проголосовать за два законопроекта (№8159, №8160 – ред.), которые уже более полутора лет находятся в стенах парламента”, – говорит министр.
Они предусматривают 15-летнюю стратегию развития электрокаров в Украине, а также создания рынка электрокаров, чарджеров и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость жизни в Украине и за рубежомВчера, 08:00 - 4835 14
От 160 долларов: дебют новых телевизоров XiaomiВчера, 06:00 - 4386 5
Украинские авиакомпании увеличили возраст своего флота в 2019 годуПозавчера, 19:00 - 516 2
Химики создали новый вид пластика8 ч. назад - 551 1
НБУ увеличил план по выкупу валютыВчера, 10:00 - 8688 1
НБУ увеличил план по выкупу валютыВчера, 10:00 - 8688 1
Стоимость жизни в Украине и за рубежомВчера, 08:00 - 4835 14
На украинских дорогах появятся новые датчики контроляВчера, 12:00 - 3588
Suzuki показала авто за 4200 долларовВчера, 22:00 - 2139
Как Украина будет снижать уровень госдолга: эксперты назвали условия и дали прогнозВчера, 16:00 - 2018
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеВчера, 10:01 - 703
Google представила новый Android (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 918
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 964 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 289
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 870 2