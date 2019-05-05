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Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине

Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает вести переговоры с компанией Tesla по строительству их первого завода в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

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Для того, чтобы привлечь в Украину самого мощного в мире производителя электрокаров, по словам Омеляна, Украине нужно сделать две вещи.

“Для этого нужно проголосовать за два законопроекта (№8159, №8160 – ред.), которые уже более полутора лет находятся в стенах парламента”, – говорит министр.

Они предусматривают 15-летнюю стратегию развития электрокаров в Украине, а также создания рынка электрокаров, чарджеров и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов.

По материалам Espreso.tv
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