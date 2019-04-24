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Кабинет Министров Украины создал перечень креативных индустрий

Кабинет Министров Украины создал перечень креативных индустрий

Кабинет Министров Украины создал перечень креативных индустрий.

При формировании списка были использованы методологии в сфере культуры Евростата, ЮНЕСКО и Великобритании.

“Применение перечня видов экономической деятельности, которые относят к креативным индустриям, позволит определить их вклад в валовой внутренний продукт страны (ВВП), долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий и их оборот”, – пояснили в правительстве.

В креативные индустрии вошли: аудиовизуальное искусство – кино, телевидение, видео, анимация, мультипликация, дизайн и мода; “Новые медиа”; информационно-коммуникационные технологии – программное обеспечение, видеоигры; цифровые технологии – 3D-принтер, виртуальная реальность; реклама маркетинг, связи с общественностью.

В перечне есть народные художественные промыслы, визуальное: живопись, графика, скульптура, фотография, – и сценическое искусство: музыка, театр, танец, цирк. А также литература, издательская деятельность и печатные СМИ, архитектура и урбанистика, библиотеки, архивы и музеи.

По материалам Независимая газета
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