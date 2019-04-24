Украинцам могут разрешить не возвращать долги по валютным кредитам

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Народные депутаты подали в Верховную Раду проект “О внесении изменений в заключительные и переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства” (№10258).
Документ направлен на недопущение отмены моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в валюте, без принятия специального закона.
В частности, в кодексе оговорен пятилетний переходный период, который позволяет реструктурировать такие кредиты.
Срок погашения должен составлять 15 лет, если общая площадь квартиры не превышает 60 м2 (120 м2 для дома) или жилая площадь укладывается в норму 13,65 м2 на человека, проживавшего на момент заключения договора и который продолжает проживать на момент открытия дела о банкротстве.
“Решение проблемы решили отсрочить. Для этого вместо разработки концепции урегулирования последней хотят отменить “лишнюю” норму”, – говорится в публикации.
18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.
Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.
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