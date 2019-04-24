Украинская «дочка» российского «Сбербанка» с начала года получила 1 млрд грн убытка

Украинский дочерний банк российского государственного «Сбербанка» получил 1,017 миллиарда гривен убытка по итогам первого квартала 2019 года.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность банка.

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Убыток украинского «Сбербанка» увеличился за того, что учреждение решило увеличить резервы под обесценение кредитов, которые заемщики отказываются погашать российскому банку. В целом на эти нужды «Сбербанк» направил 1,46 миллиарда гривен.

Кроме этого, против украинского «Сбербанка» в Украине продолжается ряд судебных процессов, связанных с возмещением Россией убытков украинским компаниям за экспроприацию имущества во время незаконного захвата Крыма. Так, в конце января 2019 года Верховный суд разрешил конфисковывать имущество российских государственных банков в Украине.