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Xiaomi приписывают намерение выпустить смартфон с 7" экраном с отверстием

Xiaomi приписывают намерение выпустить смартфон с 7" экраном с отверстием

Сетевые источники опубликовали концепт-рендеры нового производительного смартфона с большим экраном, который якобы может выпустить китайская компания Xiaomi.

Аппарату приписывают наличие 7-дюймового дисплея формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. Фронтальная камера с 20-мегапиксельным датчиком расположится в небольшом отверстии в экране — такое исполнение позволит реализовать полностью безрамочный дизайн.

Раскрываются характеристики основной камеры: она будет выполнена в виде двойного блока с датчиками на 32 млн и 12 млн пикселей. Упомянуты светодиодная вспышка и система оптической стабилизации изображения.

Электронным «мозгом», как отмечается, послужит процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 712. Конфигурация чипа включает восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель Adreno 616, сотовый модем LTE Category 15 (до 800 Мбит/с), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.

Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт или 6 Гбайт. Наконец, упомянута весьма мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

О возможных сроках анонса смартфона ничего не сообщается. Но называется его ориентировочная цена — 250 долларов США. Впрочем, нужно ещё раз подчеркнуть, что эти данные носят неофициальный характер.

По материалам 3dnews.ru
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