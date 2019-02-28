С апреля карты Visa будут бесконтактными

В апреле 2019 года все украинские банки должны будут выпускать карты Visa, которые смогут поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

Об этом сообщила Вера Платонова, директор Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе.

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине только 10% карт являются бесконтактными. А это 3,95 млн карт из 36,95 млн.

В Украине принимают бесконтактные платежи 80% всех платежных терминалов. А это 221,5 тыс. терминалов из 278,99 тыс.

Visa будет менять размер комиссий interchange по картам, и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой. Это необходимо для того, чтобы стимулировать банки продвигать бесконтактные расчеты.

Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей.

По словам Веры Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит с 500 грн до 1000 грн.

Платежная карта, которая имеет возможность бесконтактной оплаты (технология Visa payWave), также имеет и чип, и магнитную полосу, чтобы картой можно было рассчитаться в любом POS-терминале.