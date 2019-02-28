Запрет ЕС на пластиковую упаковку не действует

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Покупатели в Германии стали еще больше пользоваться пластиковыми пакетами, несмотря на введенное Евросоюзом ограничение.
Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.
Клиенты немецких супермаркетов не желают прислушиваться к рекомендациям экологов и по-прежнему укладывают продукты в бесплатные одноразовые кульки.
Как заявили в Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства, использование тонких пакетов растет.
По подсчетам экспертов, в 2017 году немцы использовали 3,2 миллиарда мелких пакетов, или 39 штук на душу населения. Для сравнения, в 2016 году было использовано менее трех миллиардов кульков, или 36 штук на каждого жителя страны.
Рост потребления небольших пластиковых пакетов в министерстве связывают с их доступностью. Они по-прежнему бесплатны, так как не подпадают под действие запрета ЕС на пластмассу. А вот использование крупных полиэтиленовых сумок сократилось, потому что за них нужно платить.
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