Запрет ЕС на пластиковую упаковку не действует

Покупатели в Германии стали еще больше пользоваться пластиковыми пакетами, несмотря на введенное Евросоюзом ограничение.

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

Клиенты немецких супермаркетов не желают прислушиваться к рекомендациям экологов и по-прежнему укладывают продукты в бесплатные одноразовые кульки.

Как заявили в Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства, использование тонких пакетов растет.

По подсчетам экспертов, в 2017 году немцы использовали 3,2 миллиарда мелких пакетов, или 39 штук на душу населения. Для сравнения, в 2016 году было использовано менее трех миллиардов кульков, или 36 штук на каждого жителя страны.

Рост потребления небольших пластиковых пакетов в министерстве связывают с их доступностью. Они по-прежнему бесплатны, так как не подпадают под действие запрета ЕС на пластмассу. А вот использование крупных полиэтиленовых сумок сократилось, потому что за них нужно платить.