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Получателей субсидий уменьшилось почти на 42%

Получателей субсидий уменьшилось почти на 42%

Количество домохозяйств, получающих субсидии, в январе 2019 года было ниже, чем в прошлом году, на 41,8% (год к году).

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.

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“В января 2019 года количество домохозяйств (ДХ), получающих субсидии, и средний размер назначенной субсидии были ниже, чем в прошлом году (соответственно на 41,8% г/г и 21,3% г/г). Это произошло на фоне роста доходов ДХ и изменений нормативов и критериев назначения субсидий, введенных в 2018 году”, – сообщили в НБУ.

Всего в январе субсидии получали 3,7 млн или примерно четверть всех домохозяйств, добавили в Нацбанке.

“Вместе с тем из-за повышения тарифов на отопление и горячую воду в январе (соответственно на 11,0% и 9,4% в среднем по Украине) средний размер назначенных субсидий увеличился по сравнению с предыдущим месяцем (на 28,5% м/м – до 916 грн)”, – отметили в НБУ.

По материалам УНН
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