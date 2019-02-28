Мировые инвестиции в нефтегазовые проекты утроятся в 2019 году

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Ожидаемое в этом году увеличение числа окончательно одобренных инвестиционных решений (FID) по новым нефтяным проектам может привести к тому, что санкционированные объемы нефти и газа без учета сланцевых продуктов увеличатся почти в три раза по сравнению с прошлым годом.
Согласно исследованию, проведенному Rystad Energy, общие объемы могут превысить 46 млрд барр. нефтяного эквивалента.
«Мы ожидаем, что глобальные объемы FID в 2019 г. утроятся по сравнению с прошлым годом, а тендеры по реализации новых мегапроектов в ближайшие годы позволят субподрядчикам подписать миллиардные контракты», — сказал аналитик Rystad Energy по разведке и добыче Ридул Ислам.
«Единственный сегмент предложения, который, вероятно, сократится в этом году, это нефтеносные пески. Глубоководные, шельфовые и традиционные разработки на суше должны показать существенный рост».
В первой половине 2018 г. также наблюдался значительный рост количества FID. Однако задержки с одобрением инвестиционных решений по ряду проектов в IV квартале 2018 г. не позволили закончить прошлый год с ростом по отношению к 2017 году.
В Rystad Energy считают, что скачок FID в 2019 г. не приведет к пропорциональному росту подписанных контрактов в секторе нефтесервисных услуг. При рассмотрении месторождений с дебетом 25 млн барр. в год и выше в 2019 г. наблюдается увеличение числа FID менее чем на 12% по сравнению с количеством проектов, санкционированных в 2018 году. Однако задействованные в этой сфере компании рассчитывают, что огромные проекты, санкционированные в этом году, позволят заключить многомиллиардные контракты на строительство и обслуживание новых объектов в последующие годы.
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