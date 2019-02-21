Mozilla и Scroll планируют создать новостной сервис без рекламы

Mozilla сообщила о начале нового проекта. Она будет сотрудничать с сервисом Scroll, который занимается подпиской на новости. Идея состоит в том, чтобы пользователи покупали платную подписку стоимостью в $5. Взамен обещан показ новостных сайтов без рекламы. В числе ресурсов предлагается контент с Buzzfeed, Gizmodo Media Group и Vox Media.

Издание The Verge сообщает, что таким образом в Mozilla пытаются исследовать новые способы получения дохода, решить проблему с утечкой персональных данных, а также улучшить ситуацию на рынке браузеров. На данный момент Firefox продолжает терять пользователей, уступая Chrome. Таким образом, это ещё и борьба с монополией «Хрома» на рынке. Стоит учитывать и тот факт, что Mozilla намерена блокировать отслеживание переходов с сайта на сайт, чтобы помешать системе таргетированной рекламы собирать данные.

На данный момент детали, сроки запуска и прочие сведения не разглашаются. В Scroll утверждают, что для начала новую возможность протестируют на небольших группах пользователей Firefox, причём выбирать потенциальных участников будут в случайном порядке. По сути, это типичная практика. И хотя в Scroll пока отмалчиваются, процесс явно идёт. Ранее в этом месяце Scroll объявил, что покупает приложение для курирования социальных сетей Nuzzel. По-видимому, планируется брать контент и оттуда.

В целом подобный подход действительно может быть альтернативой рекламе или криптомайнингу, чем «грешат» некоторые крупные сайты. Также подобный подход, если он окажется успешным, стимулирует развитие сервисов платных подписок и снизит цены на их услуги.