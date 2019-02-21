Ежедневный объем наличного валютообмена в Украине - 60-70 млн долларов

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Национальный банк Украины пока что не имеет полной отчетности по объемам обмена валюты онлайн, и контроль производится только по тому, что сообщают банки, однако регулятор считает, что разрешение на обмен валюты онлайн – это революционное изменение.
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Об этом на втором Украинском Валютном Форуме рассказал Сергей Пономаренко, Директор Департамента открытых рынков НБУ.
«Текущий объем ежедневного наличного валютообмена – 60-70 млн долларов», – добавил эксперт.
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